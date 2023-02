ACF, Vola agli ottavi di UECL. Domani i sorteggi: l'orario

Grazie alla doppia vittoria sul Braga nei play off, la Fiorentina di Vincenzo Italiano si è qualificata agli ottavi di Conference League. I sorteggi per i vari accoppiamenti, in attesa di aver il quadro completo visto che momentaneamente Gent e Qarabag si trovano ai supplementari, verranno svolti domani alle ore 13:00 a Nyon, in Svizzera.