INDISCREZIONI DI FV IND. FV, PERSI 50-60 MILA EURO PER LA TRASFERTA A VUOTO Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, la Fiorentina ha perso tra i 50 e i 60 mila euro per la vana trasferta di Udine, tra pagamento dell'albergo e prenotazione dei voli, l'ultimo dei quali anticipato. Ma non è detto che i viola chiedano alcun tipo di...

NOTIZIE DI FV ACF, BARONE E PRADÈ A ROMA MA NON PER LA LEGA Il dg della Fiorentina Barone e il ds Pradè in queste ore si trovano a Roma come documentato dalle immagini ma secondo quanto filtra dal club viola, non avrebbero raggiunto la Capitale per partecipare all'Assemblea di Lega ma per altri motivi non direttamente...

RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 4 Marzo 2020.