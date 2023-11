ACF, Nessuna dichiarazione post-partita: la nota del club

FirenzeViola.it

"Nel rispetto di tutte le persone presenti e non presenti, la Fiorentina, in questa serata difficile per tutti gli abitanti della Toscana, non rilascia dichiarazioni" - poche righe che certificano una cosa: la Fiorentina non parlerà stasera. Non lo ha fatto nel pre del match contro la Juventus e non lo farà dopo il triplice fischio; la società viola esprime quindi col silenzio stampa la propria vicinanza ai tanti toscani che si trovano tuttora in situazioni di estrema difficoltà.