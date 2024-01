ACF, Nasce la "Viola Park Cup" per squadre Under 10

© foto di Claudio Giovannini

La Fiorentina ha annunciato la nascita del torneo giovanile "Rocco B. Commisso", la Viola Park Cup, in programma al Viola Park il 13 e il 14 gennaio prossimi. Come spiega una nota del club, il torneo prevederà partite della categoria Under 10, e ha messo in vendita i biglietti per assistere alle gare. Questo il comunicato:

"Tutte le informazioni utili per assistere dal vivo al 1° Torneo giovanile Rocco B Commisso

Il 13 e 14 gennaio 2024 andrà in scena la prima edizione del Viola Park Cup il primo torneo giovanile Rocco B Commisso della categoria under 10 (anno 2014), vi aspettiamo per un fine settimana all’insegna del divertimento, crescita e rispetto!

Per questa partita sono disponibili le seguenti promozioni:

PROMO ABBONATO EASY/PRO: 7€

UNDER 14: 5€

*I prezzi sono comprensivi di prevendita e il singolo biglietto garantisce l’ingresso per l’intera giornata del 13 o 14 gennaio

La vendita dei biglietti partirà oggi dalle 15:00

I biglietti sono acquistabili al seguente link (BigliettiViolaParkCup), presso il Fiorentina Point (FiorentinaPoint ) in Via dei Sette Santi 28r e direttamente il giorno dell’evento al Viola Park

Per maggiori info, modalità di vendita e prezzi clicca qui (https://www.acffiorentina.com/it)".