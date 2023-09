ACF, In vendita mini-abbonamenti per la Conference

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"We're back again", scrive la Fiorentina sui social per pubblicizzare i mini-abbonamenti previsti per il girone di Conference League. Ferencvaros, Cukaricki e Genk: tre partite casalinghe per passare il turno e andare alla fase ad eliminazione diretta. Questa la nota sulle tempistiche:

"- Giovedì 5 Ottobre h 21.00: Fiorentina vs Ferencváros TC

- Giovedì 26 Ottobre h 21.00: Fiorentina vs FK Čukarički

- Giovedì 30 Novembre h 21.00: Fiorentina KRC Genk

Le fasi di acquisto saranno tre:

Dal 13 Settembre alle 15.00 al 15 Settembre alle 14.59 i sottoscrittori degli abbonamenti PRO (e gli Under 14 a loro collegati) potranno rinnovare il loro posto o acquistarne uno nuovo col prezzo di Prelazione PRO.

Dal 15 Settembre alle 15.00 al 19 Settembre alle 13.00 prosegue la prelazione per gli abbonati PRO (e Under 14 a loro collegati) e inizia il periodo dedicato ai sottoscrittori degli abbonamenti EASY (e gli Under 14 a loro collegati) che potranno rinnovare il loro posto o acquistarne uno nuovo col prezzo di Prelazione EASY.

Dal 19 Settembre alle 15.00 al 4 Ottobre alle 23.59 si libereranno le prelazioni e si aprirà la Vendita Libera. Gli abbonati avranno ancora il prezzo scontato a loro riservato, ma senza prelazione su posto e potranno acquistare ulteriori 3 posti a tariffa scontata.

I biglietti saranno acquistabili sulla pagina ufficiale di biglietteria di ACF Fiorentina (https://bit.ly/FioTicket), presso il Fiorentina Point(https://bit.ly/FiorentinaPoint ) in Via dei Sette Santi 28r e su tutto il circuito di punti vendita Vivaticket".

CLICCA QUI PER MODALITA' E PREZZI