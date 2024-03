ACF, I convocati per il Maccabi: ancora out Quarta

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono usciti in questi istanti anche i convocati della Fiorentina per la partita di domani contro il Maccabi Haifa. Sono 23 i calciatori chiamati da Italiano, dai quali mancano sia i tre infortunati Christensen, Kouame e Arthur, ma anche Martinez Quarta che stamani si era allenato con il gruppo ma si deve ancora riprendere dai problemi subiti negli scorsi giorni. Castrovilli, come noto, non è invece nella lista Uefa. Questa la lista dei convocati:

Portieri: Terracciano, Vannucchi, Martinelli

Difensori: Biraghi, Comuzzo, Dodo, Faraoni, Kayode, Milenkovic, Parisi, Ranieri.

Centrocampisti: Barak, Bonaventura, Duncan, Infantino, Lopez, Mandragora

Attaccanti: Beltran, Gonzalez, Ikoné, Nzola, Sottil