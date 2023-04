ACF, I convocati: ancora out Bonaventura. Ok gli altri

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

La Fiorentina ha diramato i convocati per la partita contro la Sampdoria. Ancora out Jack Bonaventura che non sarà dunque della partita, ok invece tutti gli altri tra cui Brekalo. Ecco la lista in ordine alfabetico:

1) AMRABAT Sofyan

2) BARÁK Antonín

3) BIANCO Alessandro

4) BIRAGHI Cristiano

5) BREKALO Josip

6) CASTROVILLI Gaetano

7) CEROFOLINI Michele (P)

8) CORDEIRO DOS SANTOS Domilson

9) DOS SANTOS DE PAULO Igor Julio

10) DUNCAN Joseph Alfred

11) GONZÁLEZ Nicolas Ivan

12) IKONE Nanitamo Jonathan

13) JOVIĆ Luka

14) KAYODE Michael Olabode

15) KOUAME Christian Michael Kouakou

16) MANDRAGORA Rolando

17) MARTÍNEZ QUARTA Lucas

18) MENDONÇA CABRAL Arthur

19) MILENKOVIĆ Nikola

20) RANIERI Luca

21) SAPONARA Riccardo

22) SOTTIL Riccardo

23) TERRACCIANO Pietro (P)

24) TERZIĆ Aleksa

25) VANNUCCHI Tommaso (P)

26) VENUTI Lorenzo