ACF, Gli auguri social a Sottil che oggi compie 25 anni

Attraverso i propri canali social, la Fiorentina augura buon compleanno a Riccardo Sottil, che oggi compie 25 anni. Sottil, in viola dal 2019 dopo due anni trascorsi in Primavera, quest'anno ha messo a referto cinque reti e altrettanti assist in 35 gare. Per lui un finale di stagione sfortunato, con la rottura della clavicola contro il Brugge nel momento di miglior forma della stagione.