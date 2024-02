ACF, Gli auguri social a Socrates: avrebbe compiuto 70 anni

FirenzeViola.it

© foto di Andrea Pasquinucci

Attraverso i propri canali social la Fiorentina ha augurato buon compleanno a Socrates, che oggi avrebbe compiuto 70 anni. Scomparso nel 2011 a causa di un’emorragia intestinale, Socrates ha vestito la maglia della Fiorentina nel corso della stagione 1984/85, mettendo a referto 6 reti in 28 presenze. Nonostante a Firenze non sia riuscito a rispettare le grosse aspettative che vi erano al momento del suo arrivo, Socrates è comunque considerato uno dei centrocampisti più forti di sempre, avendo accumulato anche 60 presenze nel Brasile di cui è stato anche il capitano nel corso del Mondiale del 1982. Soprannominato “il Dottore”, Pelè lo descrisse come «il giocatore più intelligente della storia del calcio brasiliano». Durante la dittatura in Brasile coi compagni di squadra del Corinthians promosse un esperimento di organizzazione della squadra su basi non gerarchiche, passato alla storia come Democrazia corinthiana, considerata una delle più importanti forme di resistenza messe in atto durante il regime militare di quegli anni.