ACF FEMMINILE, Allenamento in vista della Supercoppa

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nel pomeriggio di oggi è tornata in campo anche la Fiorentina Femminile di Sebastian De La Fuente per effettuare il primo allenamento del 2025. Nel mirino la Finale di Supercoppa del prossimo 6 gennaio, che vedrà la Fiorentina impegnata contro la Roma alle ore 15:30. La ripresa del campionato - fermo dallo scorso 15 dicembre - sarà poi programmata per sabato 11 contro il Como.