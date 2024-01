ACF FEMM., Alle 12:30 c'è il Napoli. Formazione e dati

FirenzeViola.it

Dopo la lunga pausa invernale torna in campo anche la Serie A Femminile con le prime tre della classe tutte impegnate al sabato: la Fiorentina aprirà le danze all'ora di pranzo in casa del Napoli, poi sarà il turno del big match fra Juventus e Milan e infine chiuderà la Roma capolista impegnata in casa contro il Pomigliano. Domenica invece sarà il turno dell'Inter, che ospiterà il Sassuolo, e della sfida fra Como e Sampdoria. Questa la formazione ufficiale delle viola scelta da De La Fuente:

FIORENTINA (4-3-3): Schroffenegger; Faerge, Agard, Georgieva, Erzen; Catena, Parisi, Severini; Boquete, Lundin, Mijatovic.

Serie A Femminile, 12ª giornata

Sabato 13 Gennaio

Napoli-Fiorentina 12:30

Juventus-Milan 16:15 (diretta Rai Sport)

Roma-Pomigliano 18:00

Domenica 14 Gennaio

Inter-Sassuolo 12:30

Como-Sampdoria 15:00

Classifica

Roma 33

Juventus 27

Fiorentina 25

Inter 17

Como 15

Sassuolo 11

Sampdoria 11

Milan 10

Pomigliano 5

Napoli 2

Classifica marcatrici: Beerensteyn (Juventus) 7, Catena (Fiorentina) 6, Boquete (Fiorentina) 6, Girelli (Juventus) 5, Viens (Roma) 5, Caruso (Juventus) 5, Cambiaghi (Inter) 5, Linari (Roma) 5, Thomas (Juventus) 4, Giugliano (Roma) 4, Asllani (Milan) 4, Kullashi (Sassuolo) 4, Di Guglielmo (Roma) 4.