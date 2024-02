ACF, Concorso Away Days: vinci biglietti per gare fuori casa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

La Fiorentina sta promuovendo su Twitter un concorso che mette in palio dei biglietti per andare a vedere la Fiorentina fuori casa. Se sei un abbonato Pro c'è la possibilità di partecipare al concorso "Away Days" per avere la possibilità di vincere dei biglietti per le gare in trasferta. Qui sotto il tweet.