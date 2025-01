ACF, Complimenti di Commisso a Palladino e squadra

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

A fine partita, tramite i propri canali social, la Fiorentina ha diffuso il seguente messaggio: "A fine partita il Presidente Commisso si è complimentato con il Mister per lo spirito e la grinta che la squadra ha messo in campo stasera. Il Mister ha voluto ringraziare il Presidente per l'affetto e la vicinanza in queste settimane. Grandi complimenti anche a tutto il gruppo".