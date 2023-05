ACF, Commisso e i viola vicino all'Emilia Romagna

FirenzeViola.it

La Fiorentina con la famiglia Commisso in testa esprimono vicinanza all'Emilia Romagna. E lo fa, via social, supportando la raccolta fondi lanciata dalla protezione civile. "La famiglia Commisso e tutta la Fiorentina si stringono forte alle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia Romagna" si legge. Anche Riccardo Saponara, che è di Forlì supporta invece la raccolta fondi ufficiale del Comune forlivese.