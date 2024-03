ACERBI, In caso di squalifica sarà addio con l'Inter?

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Sta facendo rumore il caso dell’insulto razzista che il difensore dell’Inter Francesco Acerbi avrebbe rivolto al napoletano Juan Jesus. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera se fosse confermata la matrice razzista dell’insulto ad Acerbi verrebbe contestata la violazione dell’art.28 del codice giustizia sportiva sui «Comportamenti discriminatori»: la sanzione minima è la squalifica di 10 giornate, antipasto di una possibile esclusione dagli Europei.

Una batosta che gli comprometterebbe non solo la stagione, ma anche la sua permanenza all’Inter. Il giocatore, infatti, da poco 36enne, è legato ai nerazzurri fino al 2025 ma non è remota la possibilità che in caso di maxi-stangata l’addio venga accelerato.