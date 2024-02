ACERBI, Dito medio ai tifosi della Roma nel match di ieri

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Francesco Acerbi è stato tra i grandi protagonisti della vittoria dell'Inter di ieri contro la Roma, segnando il gol dell'iniziale vantaggio nerazzurro e annullando per tutto il match sia Paulo Dybala che soprattutto Romelu Lukaku. Ma l'interista si è reso protagonista anche di un gesto che sta facendo discutere: ha mostrato il dito medio ai tifosi della Roma dopo aver segnato il gol del vantaggio iniziale. Forse difensore è stato beccato per il suo passato laziale, forse qualche insulto di troppo subito, fatto sta che il difensore in queste prime ore della domenica è finito nel mirino della critica sui social per un dito medio di troppo.