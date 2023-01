ABRAHAM, Non segna all'Olimpico dallo scorso Marzo

Nell'ultima sfida all'Olimpico tra Roma e Fiorentina fu Tammy Abraham a decidere l'incontro nella vittoria per 3-1 durante il suo esordio assoluto in Serie A, procurando l'espulsione di Dragowski e poi chiudendo poi la stagione con 27 reti. L'attaccante inglese però non segna in casa dalla doppietta del marzo scorso con la Lazio, quasi un anno fa, ed ora vuole assolutamente cancellare questo brutto record. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.