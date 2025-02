Abolizione dei tempi supplementari? Sacchi non è d'accordo: "Eliminerebbero trenta minuti di adrenalina pura"

vedi letture

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l'ex tecnico Arrigo Sacchi ha parlato della possibile abolizione dei tempi supplementari: "Totalmente contrario. Eliminerebbero trenta minuti di adrenalina pura. E, di conseguenza, non farebbero il bene di questo sport. Inoltre le squadre più deboli farebbero ostruzionismo, punterebbero a difendersi per 90’ sapendo che poi avrebbero la possibilità di vincere attraverso i rigori. L’adrenalina è fondamentale se si vogliono provare emozioni forti.

La mia idea? Io credo che i calci di rigore che decidono una sfida siano più giusti del lancio della monetina, come accadeva una volta, ma non siano il metodo migliore per stabilire chi è stato più forte. E non lo dico soltanto perché ho perso una finale del campionato del mondo proprio ai rigori, nel 1994 contro il Brasile. Andare sul dischetto dopo centoventi minuti di fatica è complicato anche per il miglior giocatore del mondo, e non sempre vince il merito. A quel punto credo che la soluzione più giusta sarebbe ripetere la partita".