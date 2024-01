ABODI, Supercoppa in Arabia contribuisce a democrazia

FirenzeViola.it

© foto di Mario Giglio/TuttoPalermo.net

Il Ministro per lo Sport, Andrea Abodi, si è espresso anche sulla Supercoppa in Arabia, durante 'Sportabilità', come riporta Calcio & Finanza: "Prendo spunto da questa Supercoppa italiana di calcio per dire che non è soltanto la ricerca di un montepremi, ma il contributo anche all’obiettivo, che va perseguito, della democrazia e dell’affermazione del rispetto in tutte le sue forme".

"Lo sport è sempre stato uno straordinario strumento di diplomazia - ha proseguito - ed è stato anche uno strumento capace di sfidare i potenti e i prepotenti nella sua storia. Quindi se da un lato ci può essere la preoccupazione di andare in luoghi dove la democrazia, i diritti umani, non vengono pienamente rispettati, io penso che noi dobbiamo saper cogliere l’altro aspetto: la capacità di illuminare quei luoghi, responsabilizzarli e contribuire all’alfabetizzazione civile"