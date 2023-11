ABODI, Per Euro32 Italia ha 5 stadi. Serve stadio moderno

FirenzeViola.it

A margine dell'evento Orientamenti 2023 a Genova, il Ministro dello Sport Andrea Abodi ha parlato della questione stadi in Italia: "Gli Europei sono una tappa importante - le parole riportate da TMW - il numero di stadi sarà 5 per l'Italia. L'obiettivo è avere uno stadio moderno, autosufficiente anche dal punto di vista energetico. E' un obiettivo che prescinde dagli europei".

Arriveranno risorse governative?

"Le risorse più importanti sono due: progettualità e volontà. A questo si aggiunge il senso della collaborazione, noi cercheremo di fare il possibile, ma i capitali privati pronti ad investire ci sono. Serve volontà e collaborazione fra le istituzioni".

Il problema stadi come si risolve?

"Emerge l'arretratezza delle infrastrutture perché gli stadi sono visibili, ma il concetto riguarda le infrastrutture pubbliche in generale, come ad esempio la scuola. Gran parte delle scuole ha lacune, non sono infrastrutture educanti. Lo sport si prende la responsabilità di essere da stimolo per l'ammodernamento generale. Noi abbiamo la volontà di iniziare il percorso, scuola dopo scuola, palestra dopo palestra, stadio dopo stadio".