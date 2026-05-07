Abodi: "Adesso il calcio italiano ha bisogno di riforme e discontinuità"

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(ANSA) - SENIGALLIA, 07 MAG - "A me interessa che le riforme vengano fatte davvero, perché sono necessarie al rilancio del sistema calcistico italiano. In questo contesto non importa la percentuale di consenso con cui si viene eletti". Così il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi a Senigallia (Ancona) nell'ambito di un incontro pubblico promosso da Fratelli d'Italia nella campagna elettorale per le elezioni comunali del 24-25 maggio, dal titolo "Il Governo a Senigallia". "Io ho a cuore il miglioramento del sistema e, per ottenerlo, in alcuni momenti c'è bisogno di quella discontinuità che oggi non vedo", ha sottolineato il ministro, rivendicando inoltre la bontà della scelta di istituire la Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio finanziario, affidata alla presidenza del professor Massimiliano Atelli.

Secondo Abodi cui l'obiettivo della nuova Commissione non è solo sanzionatorio, ma propositivo: "si applicheranno le norme federali ma verranno inviati anche suggerimenti per rendere gli indicatori economici più efficaci". La sfida, per il ministro, è garantire che il merito sportivo sia sempre sostenuto da una solidità amministrativa delle società che tuteli sia la regolarità dei campionati sia la passione dei tifosi. (ANSA).