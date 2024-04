A. MOGGI, Viola è una delle migliori italiane in Europa

FirenzeViola.it

A margine del Padel Best Expo di Montecarlo, il procuratore Alessandro Moggi ha parlato ai microfoni di TMW. Queste le sue parole sulla Fiorentina in Conference: "Dobbiamo tifare tutti per le squadre italiane. La Fiorentina rappresenta oggi una delle migliori squadre italiane. Credo che anche le concorrenti in Conference League possa far pensare ottimisticamente ad un proseguimento della corsa verso la finale. Nei 90 minuti può succedere di tutto ma la Fiorentina ha le carte in regola per dire la sua fino alla fine".