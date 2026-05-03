3-2 al Liverpool: il Manchester United torna in Champions League dopo 2 anni
FirenzeViola.it
(ANSA-AFP) - ROMA, 03 MAG - Il Manchester United ha ottenuto una doppia vittoria sconfiggendo i suoi storici rivali del Liverpool (3-2) domenica all'Old Trafford, assicurandosi la qualificazione alla prossima Champions League dopo due anni di assenza. I Red Devils erano in vantaggio per 2-0 all'intervallo, sono stati raggiunti sul 2-2, ma hanno strappato la vittoria con un gol nel finale di Kobbie Mainoo, il giocatore che l'allenatore Michael Carrick ha rilanciato all'inizio del suo periodo ad interim.
Con tre partite ancora da disputare in campionato, il Manchester United (3°, 64 punti) ha la certezza di finire tra le prime cinque posizioni che garantiscono la qualificazione alla massima competizione europea. (ANSA-AFP).
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