20.000 al Franchi per spingere la Fiorentina verso le ambizioni europee

La Fiorentina si prepara ad affrontare una delle fasi più cruciali della sua stagione. Dopo la sosta per le nazionali, il cammino riprende oggi contro l'Atalanta, con l’obiettivo di consolidare la buona forma mostrata prima della pausa. Palladino è consapevole che la sfida al Franchi segnerà il primo passo in una serie di gare decisive che potrebbero portare la Fiorentina a giocarsi l'Europa League e la Conference League, competizioni dove può ancora ottenere risultati rilevanti.

Il tecnico viola si affida alla sua solida difesa a tre, che ha già dato ottimi frutti nelle ultime uscite, e punta a continuità con il solito 3-5-2. In campo ci sarà anche Moise Kean, reduce da un ottimo rendimento con la Nazionale, e sempre più al centro del progetto di Palladino. Per l'Atalanta, il capitano Gasperini non sarà presente in panchina per la squalifica, ma la squadra bergamasca resta una delle più pericolose in trasferta, nonostante i recenti segnali di difficoltà dopo la sconfitta con l'Inter.

Con i tifosi pronti a riempire il Franchi, la Fiorentina sa che non può permettersi passi falsi. Con oltre 20.000 spettatori attesi, il match rappresenta un’importante opportunità per rilanciare le ambizioni europee della squadra. La sfida di oggi non è solo un incrocio di punti, ma un obiettivo di crescita, per avvicinarsi al livello di squadre come l’Atalanta, ormai un modello di successo in Italia ed Europa.

Lo riporta l'edizione di Firenze de La Repubblica.