MERCATO, Date di chiusura: in Turchia il 13, l'Arabia...

Se in Italia il mercato chiude il 30 agosto a mezzanotte che è dunque il termine ultimo per le operazioni in entrata (così nelle principali leghe europee anche se in Germania chiude 4 ore prima, in Francia alla 23), altrove la sessione estiva di calciomercato chiuderà più avanti e dunque in uscita c'è ancora molto tempo per cedere. Una settimana o oltre 10 giorni dopo come in Qatar o Turchia (dove dunque Amrabat potrebbe essere ceduto fino al 13 settembre), un mese per gli Emirati Arabi (1 ottobre) mentre l'Arabia (che doveva chiudere il 6 ottobre) anticipa la chiusura al 2 settembre. Ecco le scadenze dei campionati più di interesse all'estero.

Italia 30 agosto (ore 24)

Germania 30 agosto (ore 20)

Francia 30 agosto (ore 23)

Spagna 30 agosto (ore 24)

Inghilterra 30 agosto (ore 24)

Scozia 30 agosto (ore 24)

Albania 31 agosto

Olanda 2 settembre

Danimarca 2 settembre

Portogallo 2 settembre

Arabia Saudita 2 settembre

Croazia 5 settembre

Austria 5 settembre

Belgio 6 settembre

Qatar 9 settembre

Romania 9 settembre

Svizzera 9 settembre

Messico 10 settembre

Grecia 11 settembre

Russia 12 settembre

Turchia 13 settembre

Serbia 13 settembre

Emirati Arabi 1 ottobre