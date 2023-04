VORREI UN GOL DI JOVIC CONTRO IL LECH. MANDRAGORA MERITA LA NAZIONALE. IN SEMIFINALE MEGLIO IL BASILEA CHE IL NIZZA. FOSSI IL SINDACO NARDELLA VORREI CABRAL TESTIMONIAL PER AVVICINARE I BAMBINI AL CALCIO

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Non riesco a spaventarmi più di tanto per la gara di ritorno contro il Lech. Loro sono una buona squadra. Punto e basta. Più o meno valgono la Cremonese. Un esempio che non ho fatto a caso. La Fiorentina ha già dimostrato in casa di queste due formazioni di essere di un altro livello. Però le partite di ritorno vanno giocate. E possibilmente vinte. Per arrivare tra squilli di tromba in semifinale di Conference e in finale di Coppa Italia. La marcia europea della formazione di Italiano ha già spaventato le altre partecipanti europee. La Fiorentina è considerata la squadra da battere. Ci può stare. Di sicuro, non è inferiore alle rivali. Però, guardando a una possibile semifinale, preferirei incrociare il Basilea piuttosto che il Nizza. So di irritare chi già immagina una vacanza turistico-calcistica in Costa Azzurra. Ma i francesi sono temibili. Hanno qualità e come la Fiorentina una grande identità di squadra. Meglio evitarli.

L’amico e collega Giannattasio pensa che oggi partirà titolare Cabral. Io sono innamorato del brasiliano. E lo ribadirò con una proposta con la quale chiuderà questo articolo. Non so chi sarà nell’undici iniziale ma spero che Jovic realizzi dei gol contro il Lech. La Fiorentina ha bisogno di non perdere per strada l’attaccante serbo. Ha bisogno di averlo vivo per questo pirotecnico finale di stagione. Poi, a luglio arrivederci e grazie. Ma ora Jovic può essere prezioso perché ha nel suo repertorio il colpo che fa la differenza. E lo può inventare anche all’ultimo minuto della finale di Coppa Italia o di Conference. Se non lo coinvolgiamo rischiamo di perderlo. E questo sarebbe un vero peccato.

Chi non perderemo di sicuro è Mandragora. Avevo sottovalutato il valore di questo giocatore. Come è entrato lui è cresciuto Amrabat. E questo non è stato un risultato da poco. Mandragora ha fisico, ha qualità, fa gol. Credo che meriti anche attenzioni azzurre. Non c’è tanto di meglio in giro nel suo ruolo. La Juve in pratica ce lo ha regalato nell’operazione Vlahovic. Questo Mandragora avrebbe fatto comodo anche ad Allegri. Ma ora ce lo godiamo noi.

Chiudo con una proposta legata a Cabral. Il video che lo vede palleggiare in piazza Tasso con alcuni bambini è diventato virale. Arturone è la faccia bella, mi verrebbe da dire quasi antica, del calcio. Ha una simpatia contagiosa. Fossi il sindaco Nardella gli chiederei di diventare il testimonial per avvicinare i giovani al calcio con lo spirito giusto. Quello che Cabral mette in campo ma anche fuori dal campo. In qualche mese abbiamo trovato un grande bomber e un ragazzo d’oro. Teniamocelo stretto. E investiamo sul suo sorriso.