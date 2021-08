VLAHOVIC, DIPENDE TUTTO DA LUI: SCAMACCA O BELOTTI PER SOSTITUIRLO. ZAPPACOSTA È AD UN PASSO E MILENKOVIC ORA PUÒ RIMANERE

Torna il classico appuntamento con "le tre domande" a Niccolò Ceccarini, direttore di TMW Radio ed espero di mercato. Al centro dell'attenzione, ovviamente, le future mosse in entrata e in uscita della Fiorentina.

1) Iniziamo con le novità sul fronte Vlahovic...

"La situazione Vlahovic è tutta in in divenire. Ci sono Atletico Madrid (in primis) e Tottenham in grande pressing. Dipenderà anche dalla volontà del giocatore e l’ultima parola come sempre spetterà poi al presidente Commisso. In caso di partenza i nomi più caldi sono quelli di Scamacca e Belotti. L’attaccante del Sassuolo potrebbe anche arrivare a prescindere considerato che Kouamé è già virtualmente un giocatore dell’Anderlecht e che il futuro di Kokorin è ancora molto incerto. Altri nomi eventualmente da considerare sono quelli di Kean e Borja Mayoral".

2) Capitolo terzini: quali novità ci sono sulla fascia destra?

"Per il ruolo di esterno destro la Fiorentina ha preso la sua decisione. Appena partirà Lirola (il Marsiglia continua a premere forte sull’acceleratore per arrivare all’ok finale), i viola chiuderanno l’operazione Zappacosta con il Chelsea, che ha abbassato le sue pretese. Anche Stryger Larsen piaceva molto ma alla fine la Fiorentina ha deciso di virare sul difensore italiano, che nell’ultima stagione ha giocato con il Genoa".

3) In difesa chi è il più vicino a partire?

"In difesa i movimenti non mancano. Soprattutto per Pezzella che è entrato decisamente nelle mire del Betis Siviglia da dove era arrivato proprio quattro anni fa. La Fiorentina e il giocatore stanno valutando la proposta e a breve ci sarà una decisione. Nel caso di un addio tornerebbe di grande attualità il nome di Nastasic che i viola hanno bloccato da tempo. La Fiorentina vorrebbe provare a rinnovare il contratto a Milenkovic. Non è da escludere che il centrale serbo possa anche rimanere. Al momento però ogni scenario è ancora possibile".