VIOLA SEMPRE IN PARTITA, MA SCONFITTI. LA FIORENTINA HA LOTTATO ALLA PARI. SALVEZZA DURA FINO ALLA FINE: CALENDARIO DA BRIVIDI… RIBERY HA RAGIONE: UNITI E AVANTI

Siamo onesti, trenta punti di differenza tra Milan e Fiorentina non si sono visti. Certamente per le tante assenze che lamentavano i rossoneri, ma anche per la partita che ha fatto la Fiorentina. La squadra di Prandelli ha lottato alla pari con le proprie forze e questa è la notizia più bella per la Fiorentina, forse l’unica di questa triste serata. I viola ci hanno provato, sono sempre stati dentro la gara, ma alla fine hanno perso. Dopo il 2-2 il Milan ha spinto sull’acceleratore e i viola hanno rallentato un po’. Si può discutere del cambio al 26’ del secondo tempo di Venuti con Castrovilli perché secondo un pensiero comune sarebbe dovuto entrare Callejon (subentrato poi a Pulgar 6 minuti dopo). Il valore umano, calcistico e professionale di Callejon è fuori discussione, giocatore fantastico. Ma fino ad oggi quando è entrato ha lasciato una traccia importante da mettere in discussione chi lo allenava? E’ vero, Callejon ha avuto talmente poco tempo disponibile per mostrare le proprie capacità che tendiamo ad assolverlo, ma poi il tema resta lo stesso, pure lui è una delusione di questa orribile stagione viola. Diciamo che è in buona compagnia.

Prandelli e la Fiorentina a metà secondo tempo hanno giocato per il pareggio, atteggiamento che in condizioni normali sarebbero un peccato. Ma la Fiorentina è in una condizione normale? O forse sta rischiando di perdere la categoria? La squadra è minata da molte incertezze oppure no? Per questa ragione chi la allena preferisce giocarsi punto a punto piuttosto che osare rischiando di riompersi le ossa. Almeno contro chi è chiaramente più forte perché a Benevento i viola sono andati per vincere e hanno vinto. Prandelli è molto coinvolto dal punto di vista emotivo: lo ha ricordato anche in conferenza stampa alla vigilia. E infatti ieri sera ha avuto un leggero malessere da stress. Era prosciugato di ogni energia. Finita la gara Cesare ha preferito andare a casa a risposarsi piuttosto che sottoporsi alla serie canonica di domande. Anche questo episodio spiega quanto sia difficile la stagione per lui, sicuramente ci sente per la Fiorentina più di alcuni suoi colleghi che lo hanno preceduto nella storia viola.

La sosta servirà per rifiatare un po’ e riordinare le idee, non perdendo di vista la difficoltà del momento. Dietro il campionato va a rilento, Torino e Cagliari hanno subìto battute di arresto importanti e questo fa pensare che forse basteranno meno di 40 punti, ma dipenderà da molti fattori. Ci sono 10 gare alla fine, con 30 punti in palio: la domanda è dove la Fiorentina andrà a prendere quei 7-8 che in linea teorica potrebbero essere sufficienti. Il calendario della Fiorentina fa venire i brividi. Intanto perché i viola con le grandi sono disastrosi: compresa la sfida col Milan, la Fiorentina ha affrontato 10 volte le prime 7 del campionato, perdendo in 9 casi e subendo 26 gol. Unica eccezione lo 0-3 di Torino con la Juventus. Guardando il calendario la Fiorentina avrà 4 partite in casa e 6 in trasferta. Al Franchi arriveranno Atalanta, Juventus, Lazio e Napoli. Fuori i viaggi saranno a Marassi col Genoa, quindi Sassuolo, Verona, Bologna, Cagliari e Crotone. L’ultima pare quella più abbordabile, le altre sono tutte possibili imboscate.

Sarà dura fino al termine, ha ragione Ribery che ieri ha segnato il primo gol al Franchi da quando è sbarcato in Italia: “Avanti tutti uniti”, ha detto il francese. C’è solo questa strada. Talvolta capitano anche piccoli miracoli calcistici. Torna in mente la stagione 2011-12 quando la Fiorentina si trovò inguaiata come ora e si salvò alla penultima giornata in uno scontro drammatico a Lecce con un gol di Cerci. In quella stagione la salvezza passò da due trasferta giudicate proibitive: col Milan di Allegri - che vide svanire la volata scudetto proprio per la sconfitta con la Fiorentina - e all’Olimpico contro la Roma dove i viola non vincevano a venti anni. Sei punti inaspettati, ma determinanti, decisivi. Potrebbe accadere ancora. Basta avere fiducia.

Nel giorno in cui la Juventus cade contro il Benevento, l’altra inseguitrice dell’Inter lancia un messaggio forte dal Franchi: la vittoria del Milan a Firenze, firmata da uno strepitoso Ibrahimovic, arriva dopo la delusione di coppa con lo United, una ferita che poteva costare cara ad una squadra già dimezzata dalle assenze, sei in totale compresa quella dello squalificato Rebic. Ora i rossoneri sono a 6 punti dall’Inter che però deve recuperare la sfida col Sassuolo.

In tribuna anche Mancini che oggi riceverà gli azzurri a Coverciano.

Prandelli non si è presentato in sala stampa per un leggero malessere per troppa tensione, mentre il club manager Antognoni ha polemizzato con l’arbitro Guida per alcuni episodi. In particolare una spallata di Ibrahimovic a Pezzella sulla prima rete e un fallo laterale invertito quando poi il Milan ha fatto il 2-3. Il presidente Commisso dall’America a detto: “Meritavamo almeno di pareggiare, abbiamo giocato alla pari col Milan che lotta per lo scudetto. Non posso rimproverare nulla alla mia squadra”.

Prandelli è tornato dopo tanto tempo alla difesa a 4, mentre Pioli è andato sul collaudato 4-2-3-1. In avvio c’è stato un salvataggio sulla linea di Tomori su un colpo di testa di Caceres e poco dopo Ibra su una dormita della difesa viola ha portato in vantaggio il Milan realizzando, così, il quindicesimo gol in campionato, numero 17 in stagione e il nono in carriera alla Fiorentina. La reazione viola però è arrivata immediata: bella punizione di Pulgar, parata sbagliata di Donnarumma. Sull’1-1 Pezzella di tacco - un colpo che ha ricordato un gol storico di Roberto Mancini - ha preso una traversa interna, ma anche Ibra poi ha colpito una traversa da posizione favorevole.

Prima dell’intervallo Prandelli ha perso Dragowski per una distorsione alla caviglia, al suo posto Terracciano.

Ribery, il miglior dei viola, ha portato in vantaggio la Fiorentina, assist di Vlahovic: per Frank il primo centro al Franchi da quando è in Italia. Diaz, cresciuto di rendimento nella ripresa, ha riacciuffato, sugli sviluppi di un corner, la Fiorentina. E’ stato il segnale che voleva Pioli: il Milan era vivo e si stava prendendo la partita. Ibra ha centrato un altro palo, Hernandez ha sfiorato il gol e Calhanoglu, su assist di Kessie - uno dei rossoneri più ispirati - ha regalato il sigillo della vittoria con n bel diagonale. Per il rossonero il quarto gol alla Fiorentina in assoluto, il viola gli porta bene.

I viola restano al quattordicesimo posto in classifica, sempre però poco sopra la zona caldissima.