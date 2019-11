VER-FIO, Viola molli e senza idee: l'Hellas ok 1-0

Finisce 1-0 per il Verona la partita del Bentegodi tra l’Hellas e la Fiorentina: decide il match un gol segnato al 66’ da Samuel Di Carmine, ex di turno e tifoso viola. Partita tutto sommato sempre gestita dall’Hellas che nella prima parte di gara ha sfiorato il gol prima con Gunter (diagonale fuori di poco) e poi con Faraoni (grande risposta di Dragowski). Nella ripresa, Hellas pericolosa in avvio prima con Salcedo (altro miracolo del portiere polacco) e poi in rete con il numero 10 che sfrutta un traversone dalla destra, fa secca la difesa viola e mette in rete sul secondo palo. Nel finale Montella prova la carta Ghezzal ma il risultato non cambia: 5 ko in campionato per i viola, che scendono al 10° posto. La nota peggiore della giornata è però l’infortunio di Pezzella, che dopi 3’ è stato costretto a lasciare il terreno di gioco per una probabile frattura dello zigomo e dovrà stare fuori per un bel po’.