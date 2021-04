VER-FIO, La Viola torna a vincere, 2-1 all'Hellas

Finisce con un preziosissimo successo per la Fiorentina l’anticipo della 32a giornata di Serie A al Bentegodi tra il Verona e i viola. Dopo l’iniziale vantaggio degli ospiti al 47’ con Vlahovic (bravo a trasformare un calcio di rigore ottenuto da Bonaventura e nato da una splendida azione di Venuti), i viola nella ripresa sono bravi a capitalizzare al massimo la prima occasione da rete, con Caceres che al 65’ scaraventa alle spalle di Silvestri il pallone dello 0-2 sugli sviluppi di un calcio di punizione. Il doppio vantaggio viola dura 7’ perché poi Salcedo - su un doppio errore di Dragowski e di Biraghi - mette in rete di testa per l’1-2. Da allora non accade più nulla se non un erroraccio di Quarta a tu per tu con Silvestri che poteva valere il 3-1 viola. Fiorentina a 33 punti adesso e più vicina alla salvezza.