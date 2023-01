UN PUNTO DI LOTTA E DI GOVERNO, ITALIANO BRAVO A IMPOSTARLA COSÌ. GONZALEZ FA LA DIFFERENZA, BENE JACK, AMRABAT E RANIERI. SE IN ATTACCO CI FOSSE UN RIFERIMENTO… SABIRI, SI TRATTA PER GIUGNO

A vederla in campo la Fiorentina non pareva fosse dodicesima, invece purtroppo la classifica è tristissima. Ma a questa squadra, in un frangente così delicato, occorreva una prestazione di lotta e di governo, di sofferenza e buone geometrie, di anima e cuore. Italiano l’ha impostata bene, rischiando anche Ranieri sulle tracce di Milinkovic Savic e il ragazzo cresciuto nella Fiorentina lo ha ripagato. Un solo errore nel primo tempo su Luis Alberto, ma prova convincente.

Italiano doveva ritrovare la Fiorentina dopo due sconfitte, qualche polemica e un certo smarrimento. Non sembrava l’occasione ideale per recuperare terreno, la Lazio veniva da una travolgente vittoria martedì sera col Milan ed era lanciatissima nelle zone alte, insomma c’era aria di sconfitta annunciata e invece la Fiorentina si è meritata il pareggio, anzi ad una manciata di secondi dalla fine Milenkovic a pochi metri da Provedel ha trovato solo la traversa. Clamorosa occasione, peccato. Alla luce dell’ottimo secondo tempo dei viola, i 3 punti non sarebbero stati uno scandalo. Poco prima Saponara, entrato in partita benissimo (200 partite in serie A), ha impegnato severamente il portiere della Lazio.

Nella prima frazione la Fiorentina era stata comunque positiva, ma davanti non pungeva. Jovic si è fatto vivo solo con un tiro deviato da Provedel. Poi impalpabile o quasi. Restiamo dell’idea che con un riferimento offensivo diverso i viola avrebbero avuto un destino migliore. Un centravanti con caratteristiche precise può dare tanto ad una formazione abituata a sviluppare trame di gioco interessanti. Jovic nella ripresa ha avuto una chance di testa, Provedel si è fatto trovare ancora pronto. Non basta, il serbo deve dare tanto di più, pure in termini agonistici.

Per fortuna c’è Gonzalez e non è un caso che spesso lo abbiamo immaginato al centro dell’attacco. Rispetto agli altri ha il gol nelle proprie corde. Non è ancora al massimo della condizione, ma il suo è un calcio profondo. Intanto svaria dalla propria fascia per tutto il fronte offensivo e poi ha fantasia e cambio di marcia. Il gol è stato bellissimo nella costruzione, bravissimo Bonaventura, tutto è nato da lui, e nella rifinitura. La conclusione dell’argentino è stata sublime.

Si possono fare tutte le elucubrazioni del caso, ma la differenza la fanno i calciatori, ben al di à degli schemi. E Gonzalez è uno di quelli. Nella sciagurata classifica della Fiorentina pesa tanto anche la prolungata assenza di Nico.

Bonaventura ottima gara come Ranieri e dentro ci mettiamo anche Amrabat. Il marocchino dopo il Mondiale ha fatto fatica a ritrovarsi, ma ieri a Roma ha dimostrato che sta tornando. Gara alla Amrabat, diga davanti alla difesa a recuperare palloni. Un altro segnale incoraggiante di una buona serata.

La Fiorentina che mercoledì si giocherà una fetta di stagione col Toro in Coppa Italia, in palio la semifinale, dovrò ripartire da questa partita. Tutte le cose buone messe sul prato dell’Olimpico dovranno essere riproposte e migliorate.

Siamo alle ultime 44 ore di mercato e stante le reiterate dichiarazioni dei dirigenti viola, non arriveranno attaccanti. La Fiorentina invece tratta Sabiri, alla cifra di 4 milioni, ma per farlo arrivare la prossima estate. Quindi avanti con Cabral e Jovic, salvo sorprese.