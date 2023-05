UN POPOLO AL FIANCO DEI VIOLA ALLA CONQUISTA DI UN SOGNO. TUTTI INSIEME UNITI AVANZEREM!

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023

Manca poco. A Firenze, da ore, non si parla d'altro che della finale di questa sera. L'autostrada del Sole si è colorata di viola. Nel clima umido delle strade fiorentine si sente l'aria frizzante dei giorni che contano, quelli che si ricordano per tutta la vita. I bambini in festa all'allenamento a porte aperte hanno dato il via a una tre giorni che adesso ci sta portando all'Olimpico, tra sogno e realtà.

Sono più di 20 anni che la Fiorentina non vince un trofeo ma è arrivata l'ora di aggiornare la bacheca, esattamente come ha detto Manuel Rui Costa ai nostri microfoni per spronare la squadra in vista di questa splendida finale. Decine di migliaia di cuori viola stanno battendo a ritmo sempre più serrato, i negozi sono colorati con bandiere e palloncini e anche noi, la nostra redazione allargata tra sito e radio, stiamo vivendo con palpitazione queste ore che ci separano dal fischio d'inizio.

In viaggio con voi per le strade di Firenze, di Roma e d'Italia. Nelle case, nei bar, nei circoli, nei tanti locali che stasera ospiteranno i tifosi che non hanno potuto raggiungere la Capitale. Vedere nonni, genitori e figli tutti uniti nell'attesa, colpiti dai famosi "bordoni", è bellissimo, soprattutto da raccontare. Un popolo intero è pronto a spingere la squadra di Italiano oltre i propri limiti, oltre la distanza tecnica con i nerazzurri.

Dopo anni, la finalissima sta per prendere il via. Firenze, i fiorentini e i tifosi di tutto il mondo sono uniti idealmente in un solo immenso cuore viola, pronto a battere senza sosta, come senza sosta sarà il sostegno di chi sarà all'Olimpico. Oltre i limiti, verso una battaglia che la Fiorentina dovrà tentare a vincere per una città ed il suo popolo.