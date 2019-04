UMILIATI E DERISI, MA C'È IL 'PROGETTO'...

Il Napoli è più forte della Fiorentina. La Fiorentina ha fallito l'ennesima prova di maturità, Andrea Della Valle se n'è andato come al solito al termine del primo tempo, qualcuno, alla prima nuova vittoria (non so quando), tornerà a prendere in giro la gente con tabelle sull'Europa League. Le solite certezze, niente di nuovo al Franchi. E il bello è che ancora c'è chi ci crederà. Gli stessi che hanno sposato la causa di Amauri solo perché dà spallate, urla e applaude la curva, nonostante sia lento, sovrappeso e innocuo; gli stessi che considerano Natali un buon difensore solo perché è alto e parla un italiano comprensibile; gli stessi che considerano Jovetic il miglior giocatore del mondo e Pasqual un fenomeno solo perché non si arrabbia se qualche volta non gioca; gli stessi che in un anno hanno fischiato, applaudito, voluto in nazionale e ancora fischiato Cerci all'insegna di una vera e propria schizofrenia da tifo. Tutto fumo negli occhi per non vedere che questa è una squadra che sa solo vivacchiare, vincendo ogni tanto e perdendo più spesso (sempre contro le squadre che qualcuno, sempre gli stessi, continuano a giudicare al livello dei viola) giocando sempre allo stesso modo, piano piano, senza una logica, mettendoci la grinta quando servirebbe la testa e ragionando troppo quando servirebbero gli attributi. Ma ormai a Firenze funziona così, tante chiacchiere e pochi fatti, per quelli c'è sempre tempo e ogni occasione è buona per rimandare. Aleggia, sulla squadra, ma anche sulla città, un evidente alone di mediocrità ma guai a farlo notare, o sei gobbo, o vuoi male alla Fiorentina, o ne fai una questione personale finché, sempre tardi ma mai troppo tardi, ecco che anche i fenomeni si avvicinano alle tue posizioni, ma sempre con qualche distinguo, utile a scendere o salire definitivamente dal carro a seconda del vento e dei calcoli. Questo oggi è l'ambiente Fiorentina e ovviamente, adesso, qualcuno si arrabbierà.

Leonardo Petri

giornalista di Canale10