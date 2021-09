UDI-FIO, Vittoria tosta ma da vera big: finisce 0-1

Vittoria di fondamentale importanza per la Fiorentina che batte 1-0 l’Udinese alla Dacia Arena (è la terza vittoria consecutiva in trasferta dei viola in questo campionato) e sale a quota 12 punti in classifica, in piena zona Europa. Decide il gol di Dusan Vlahovic al 16’, con il serbo che trasforma un calcio di rigore che l’arbitro della sfida Ghersini ha assegnato dopo aver consultato il Var. Nel primo tempo accade poco oltre al gol viola, con una botta di Milenkovic alta sopra la traversa e un paio di discese dell’Udinese sulla sinistra con Deulofeu e Beto salvate dalla Fiorentina. Nella ripresa i viola resistono nonostante la pressione quasi totale dell’udinese che si rende pericolosa con un tiro a giro di Beto e con un batti e ribatti in area viola nel finale di partita. In pieno recupero, Maleh in contropiede si divora la palla dello 0-2 ma la vittoria arriva lo stesso.