UDI-FIO 1-0, Quarta partita di fila senza gol per ACF

Il risultato nel secondo tempo non cambia, l'Udinese vince 1-0 contro la Fiorentina, decisivo il gol di Beto nel primo tempo. Nella ripresa la partita non cambia, i viola sono stati troppo fermi nelle loro posizioni e non sono riusciti a creare occasioni da gol, infatti l'unico tiro in porta della squadra di Italiano è stato lo stacco di testa di Quarta. Il grande turnover del mister ex-Spezia è costato caro alla Fiorentina, che adesso dovrà scacciare via dalla testa questa brutta preastazione e pensare al match iconico di sabato contro la Juventus. Quarta partita senza vittoria e senza gol per i viola, altro aspetto negativo di questo inizio di stagione su cui bisognerà sicuramente lavorare.