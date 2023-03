TRE SUGGERIMENTI DI MERCATO: SCAMACCA, VITI E LAURIENTÉ. IL BARCELLONA TORNERÀ ALLA CARICA PER AMRABAT. COMMISSO E DUE CAMPIONATI DA INCUBO IN “TRASFERTA”

Partiamo dal caso stadio. Un vero incubo. Immagino l’amarezza del presidente Commisso. Lui a Firenze ha regalato il Viola Park spendendo più di cento milioni. E sta facendo i salti mortali (spendendo dei soldi in più) pur di rispettare i tempi per l’inaugurazione di quello che sarà uno dei Centri Sportivi più belli del Mondo. Lui lo stadio lo avrebbe voluto fare a Campi e probabilmente sarebbe stata la scelta più giusta. Aveva addirittura bloccato l’area adatta. La Fiorentina avrebbe potuto continuare a giocare al Franchi fino all’inaugurazione del nuovo impianto. Invece si è dovuto arrendere perché ha capito che la burocrazia lo avrebbe strangolato. Si è consegnato così al rifacimento del Franchi e ora è ufficiale che dovrà portare la Fiorentina per due campionati in trasferta. Pensate che danno economico e tecnico. Altro che alzare l’asticella. Servirà un miracolo per restare ai vertici attuali. Impossibile non essere al suo fianco di fronte a una vicenda così amara.

Passiamo al mercato. Le soste della Nazionale sono occasioni propizie per tirare un po’ le fila. La notizia importante è che il Barcellona continua a volere Amrabat. Potrebbe mettere sul piatto quaranta milioni. E qualche soldo in più per il marocchino potrebbe arrivare dalla Premier. Amrabat servirà per fare cassa. Un sacrificio più che accettabile. Intanto però bisogna dare atto al centrocampista di impegnarsi in maglia viola con tutte le sue energie. Di sicuro non ha staccato la spina aspettando giugno. Di sicuro sta dimostrando di essere oltre che un ottimo calciatore anche un grande professionista. Se andrà via lo ricorderemo con simpatia ma non penso che lo rimpiangeremo più di tanto.

Chiudo con tre consigli per gli acquisti. Per potenziare la difesa occhio a Mattia Viti, ex Empoli acquistato dieci mesi fa a peso d’oro dal Nizza. Dove è rimasto un corpo estraneo. Il club francese è pronto a rivenderlo. Andiamo avanti con Armand Laurienté, un esterno vero, quello che salta l’uomo e va in doppia cifra alla voce gol. Il Sassuolo lo valuta venti milioni ma la Fiorentina potrebbe mettere sul piatto una contropartita tecnica. Chiudiamo con l’attaccante. Cabral non si tocca. E’ la mia scommessa quasi vinta. Jovic, invece, va rispedito al mittente con l’aiuto del suo procuratore Ramadani (amico viola). Nei panni dei viola darei un occhio a Scamacca, vecchio obiettivo che non sta incantando in Premier. E’ un profilo sul quale vale la pena di tentare. Scamacca e Cabral sarebbero un bel tandem di centravanti.