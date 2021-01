TORINO-FIORENTINA, La Viola regge in 9: coi granata finisce 1-1

Finisce con un rocambolesco 1-1 il primo anticipo della 20a giornata di campionato tra Torino e Fiorentina. Succede tutto nella ripresa con i viola e i granata che nel primo tempo hanno una sola vera occasiona testa, al 10’ il palo di Vlahovic e al 39’ l’incrocio dei pali di Zaza. Nel secondo tempo, come detto, accade veramente quanto di più inaspettato possa esistere: la Fiorentina resta in 10 per rosso diretto a Castrovilli (fallo da ultimo uomo) ma riesce lo stesso a passare in vantaggio con la prima rete in campionato di Ribery dopo un assolo personale da applausi.

Passano pochi minuti e i viola, però, restano in 9: testata di reazione di Milenkovic a Belotti e nuovo rosso diretto per la Fiorentina, con il serbo che va a fare la doccia. In 9 il Torino prova il tutto per tutto e al 44’ trova il pari con Belotti. Dopo 7’ di recupero in cui non accade nulla (se non un giallo a Prandelli per proteste, un giallo a Kouame dopo 30" che era entrato in campo e il rosso diretto al magazziniere viola Ahmid), la sfida si conclude sull’1-1. Un punto d’oro per la Fiorentina, che in 9 uomini resta imbattuta e sale a quota 22 punti. Male il Torino, che resta imbattuto solo per la doppia inferiorità numerica dei viola.