TORINO-FIORENTINA 1-1, Rivivi il live di Firenzeviola

90' +4 - FINISCE QUI! TERMINA 1-1 LA SFIDA FRA TORINO E FIORENTINA. A Jovic risponde Sanabria.

90' +2 - Duncan crossa in modo insidioso, per poco Ikoné non anticipa Lazaro.

90' +1- Recupero prolungato di un ulteriore minuto.

90' - Saranno 4 i minuti di recupero.

88' - Duncan prova ad inventare per Jovic, chiude la difesa del Torino.

85'- Fiorentina adesso che si è sistemata con la difesa a tra composta da Quarta, Igor e Ranieri.

85' - Ultimo cambio viola: fuori Barak, dentro Ranieri.

84' - Pellegri pescato in fuorigioco, punizione per la Fiorentina.

82'- Brekalo attraversa l'area ma si addormenta con il pallone fra i piedi. Possesso di palla perso.

79' - Cambio Torino. Esce Sanabria, entra Pellegri.

78' - Igor tiene in gioco Sanabria che scarica a Vlasic, bravissimo Bianco a chiudere.

76' - Come non detto. Bianco asfalta Vlasic, ammonito.

75' - Ancora Bianco, che questa si inserisce alle spalle dei giocatori granata. Calcio d'angolo Fiorentina che non crea pericoli per Millinkovic-Savic.

74' - Subito falloso Bianco. Spinta in mezzo al campo ai danni di Ricci. Punizione Torino.

73' - Altri due cambi per Italiano: fuori Mandragora e Kouame, dentro Bianco e Ikoné.

70' - Barak cerca Jovic, i due non si capiscono.

68'- Kouame prova a bruciare sul posto Ricardo Rodriguez. Il difensore del Torino chiude in modo eccellente.

65'- 1-1. PAREGGIA I CONTI SANABRIA. Buongiorno crossa, Igor si addormenta su Sanabria che conclude verso la porta anticipando il brasiliano. Partita che torna in parità.

64' - Problemi per Saponara. Costretto al cambio, al suo posto Brekalo.

63'- Kouame e Jovic cercano il bis! L'ivoriano, come in occasione del gol, crossa in modo pericoloso dentro l'area. Jovic non ci arriva per poco.

60'- Primi cambi per Juric: fuori Singo, R. Rodriguez e Karamoh, dentro Ola Aina, Lazaro e Miranchuck.

59'- Ammonizione Singo. L'esterno del Torino pesta nettamente il piede di Duncan che cade a terra dolorante. Un giallo a testa per le due squadre.

55'- Sugli sviluppi di un calcio d'angolo a favore del Torino, il pallone finisce su Sanabria che conclude alto.

54'- Lancio millimetrico di Mandragora per Saponara che stoppa ma sbaglia completamente il cross. Milinkovic-Savic blocca tranquillo.

51' - Saponara crossa, Djidji colpisce di mano. Contatto molto dubbio, l'arbitro lascia proseguire.

50' - Incursione a tutto gas di Terzic in area, palla arretrata per Barak che conclude verso la porta. La difesa del Torino si avventa sul pallone respingendolo.

47' - GOOOOLLLLLL!!!! JOVIC!!!!!!!! Cross perfetto di Kouame dalla destra, l'attaccante serbo, al primo pallone giocato, insacca il vantaggio!

46'- Torino partito subito all'arrembaggio. Karamoh crossa nel mezzo, Igor allontana bene la minaccia.

45' - SI RIPARTE! Italiano cambia subito: fuori Sottil, dentro Jovic. Nel Torino zero sostituzioni.

--- INTERVALLO ---

45'- FINE PRIMO TEMPO! Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

44'- Sugli sviluppi del calcio d'angolo Schuurs si inserisce molto bene ma di testa non trova lo specchio della porta.

44' - Torino che sta finendo questo primo tempo in crescendo. Ricardo Rodriguez tira da fuori area. Pallone deviato, calcio d'angolo.

42'- Altro fuorigioco a favore della Fiorentina. Singo si inserisce in posizione irregolare dentro l'area. Pericolo sventato per la retroguardia gigliata.

39'- Igor atterra Vlasic nella zona metà del campo. Rischio ammonizione per il brasiliano.

37'- Saponara vince il duello fisico con Ilic dentro l'area. Successivo cross rasoterra a cercare Kouame, non trovato.

35'- Fuorigioco Torino. Karamoh, aldilà della difesa viola, si ritrova a tu per tu con Cerofolini. Il portiere viola, nonostante il fuorigioco, risponde alla grande.

33'- Cross insidioso di Ricardo Rodriguez in area, sbuca Sanabria che non riesce a controllare il pallone.

31'- Terzic sbaglia completamente i tempi per un intervento di testa. Torino che si rende pericoloso con Vlasic e Singo.

28'- Barak supera molto bene due giocatori del Torino, successivamente casca a terra e chiede il fallo. Direttore di gara che fa proseguire il gioco,

25'- Mandragora dalla distanza! Bravo Terzic che si inserisce all'interno del campo, serve l'ex Torino che prova la botta da fuori area. Pallone alto sopra la traversa.

21'- Singo crossa e trova Ricardo Rodriguez, lo svizzero tira potente dal limite dell'area. Bene Cerofolini che blocca sicuro.

19'- Ammonito Mandragora. Entrata scomposta sulla caviglia di Ilic. Primo cartellino giallo del match.

17'- Si riaccende il duello Sottil-Djidji . Questa volta il traversone in area dell'esterno viola trova Barak che mette in difficoltà l'uscita di Milinkovic Savic.

15'- Mandragora allarga per Sottil, saltato ancora Djidji ma il tiro-cross è completamente sbagliato. Rinvio dal fondo per il Torino.

13' - Rischio Cerofolini! Il portiere gigliato, nel tentativo di rinviare, scivola a terra ma per fortuna il pallone finisce nei piedi di Quarta.

12'- Djidji anticipa Sottil e l'azione porta al tiro Vlasic: potente ma fuori dallo specchio della porta.

10'- Terzic tenta il cross dalla trequarti, colpisce di mano Vlasic. Punizione a favore della Viola.

7'- Saponara imbuca per Sottil che punta e salta Djidji. Cross pericoloso nel mezzo ma che non trova nessun giocatore della Fiorentina.

5'- Quarta cerca Kouame con un lancio lungo dalle retrovie. Completamente sbagliata l'esecuzione del passaggio.

3' - Il Torino parte in contropiede, sempre con Karamoh che cerca l'inserimento di Ilic. Esce bene Cerofolini.

1' - Karamoh parte palla al piede. Quarta lo chiude bene in fallo laterale.

0' - VIA! SI PARTE ALLO STADIO GRANDE TORINO! Primo pallone giocato dal Torino oggi in maglia granata. Fiorentina in bianco.

I viola, reduci dalla conquista della finale di Conference League e prossimi a giocare quella di Coppa Italia, cercheranno di proseguire a vincere anche in campionato attuando molto turnover. Mentre il Torino, che si trova a pari punti della Fiorentina, cercherà di mantenere vive, così come la Viola, le speranze per l'ottavo posto in classifica. Firenzeviola.it vi racconterà come di consueto tutte le emozioni della sfida: restate con noi!

Queste le formazioni ufficiali della sfida.

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic Savic, Schuurs, Buongiorno, Djidji; Rodriguez, Ricci, Ilic, Singo; Karamoh, Vlasic; Sanabria. Allenatore: Juric.

FIORENTINA (4-2-3-1): Cerofolini; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Terzic; Mandragora, Duncan; Sottil, Barak, Saponara; Kouame. Allenatore: Italiano.