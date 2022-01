TOR-FIO, Viola horror: ko 4-0. È uno show granata

Notte dai tratti horror per la Fiorentina che a Torino questa sera perde 4-0 contro il Torino e incassa così la sua ottava sconfitta in campionato, sicuramente la peggiore in termini di passivo e di prestazione della gestione Italiano. Una partita fin dai primi minuti in salita per i viola, sotto nel punteggio per 3-0 già dopo 30’ e incapaci con i cambi nella ripresa a reagire contro una formazione priva di tanti assenti per Covid, con un esordiente tra i pali e con appena due allenamenti sulle gambe negli ultimi dieci giorni.

Pronti-via e il Toro appare molto più in palla dei viola tanto che colpisce già dopo 13’ con un bel cross dalla sinistra per la testa di Singo che in elevazione mette alle spalle di Terracciano. I granata non si accontentano e premono subito alla ricerca del bis che arriva al 23’ con un tiro centrale di Brekalo dopo che Lukic si era trovato a tu per tu con Terracciano e aveva saggiamente appoggia all'indietro. La Viola da allora perde totalmente la testa e al 30’ su un retropassaggio sanguinoso di Callejon permette a Brekalo di partire in contropiede e di colpire Terracciano sul secondo palo per il tris granata.

Nella ripresa Italiano manda in campo Igor e Saponara ma il brasiliano combina una mega frittata già dopo 13’, perdendosi in piena area Sanabria dopo un traversone dalla destra: l’ex Genoa scarta Terracciano e deposita in rete per il 4-0. Nel finale di gara il tecnico viola le prova tutte, mandando in campo Kokorin e Ikoné (che ha fatto così il suo esordio in viola) ma tranne che con un colpo di testa di Gonzalez i viola non riescono mai a rendersi pericolosi. Poker granata, viola a casa spazzati via. Ci sarà di che riflettere.