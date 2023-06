STADIO TEMPORANEO AL PADOVANI E LA LEGGE DEL MERCATO: OCCHIO AI PREZZI DEI BIGLIETTI

Il nuovo stadio temporaneo al campo da rugby del Padovani, che ospiterà le partite della Fiorentina durante i lavori di ristrutturazione al Franchi, garantirà una capienza pari alla metà della media spettatori registrata nella stagione appena conclusa.

Al “Comunale”, secondo stadiapostcards.com, i tifosi hanno fatto registrare 32.200 presenze medie per i 19 incontri di Serie A, attestando il Club viola al settimo posto come ranking spettatori (al primo l'Inter, seguita da Milan, Roma, Lazio e Napoli – con impianti decisamente più capienti del Franchi – poi la Juventus e, appunto, i gigliati). Frantumato qualsiasi record da quando l'arena di Campo di Marte è stata ristrutturata per Italia 90 (anche la Fiorentina di Montella con Pepito Rossi e Mario Gomez, che certamente era più competitiva, è stata superata).

Se inizieranno i lavori di ammodernamento dell'impianto progettato da Nervi e nel frattempo si sarà trovato un formale accordo tra il Comune e il Club di Commisso, per la realizzazione dello stadio temporaneo al Padovani si ipotizzano circa 16.000 posti.

È fuori di discussione che nei campionati 2024-25 e 2025-26 la Società viola vedrà ridursi i ricavi alla voce “biglietteria”, ma è altrettanto fuori di discussione che il Franchi ristrutturato a spese di Palazzo Vecchio, consentirà perlomeno di triplicare gli introiti del vetusto impianto.

Due stagioni di “sacrifici” che sarebbero ampiamente ripagate in futuro. Certo, in conto, durante i due anni al Padovani, andranno messi anche parte dei costi per dotare l'impianto del rugby di un congruo numero di sedute (le spese dovrebbero essere ripartite tra Comune e Fiorentina) e la flessione della quota dei diritti TV determinata (solo in parte) dall'affluenza, ma non mancano alcuni aspetti positivi.

L'idea di realizzare al Padovani quattro tribune rettilinee che “abbracciano” il campo da gioco (di cui una coperta), verosimilmente, prospetta il tutto esaurito per ogni partita che affronterà la Fiorentina. La domanda, visti i recenti numeri, supererà decisamente l'offerta e chi avrà la possibilità di aggiudicarsi il posto, potrà godere di un'ottima visione degli incontri. Dalle curve (che saranno in prossimità della linea di fondo) la vista rispetto all'attuale Franchi sarà ottima, ma anche dagli spalti lungo la linea di fallo laterale si vivrà uno spettacolo migliore.

Per questi motivi (grande richiesta di titoli di accesso e migliore visuale da ogni settore), non è da escludere che la Società viola applichi un aumento dei prezzi dei biglietti. Una politica diversa si sarebbe potuta ipotizzare se il Club si fosse trasferito a Empoli (che ha una capacità di 16.284 posti). Inoltre, con una capienza così ridotta, si dovrà capire quale percentuale sarà riservata agli abbonamenti e quanti saranno i biglietti disponibili per le singole partite.

Già dalla prossima stagione (che si giocherà ancora al Franchi), la Proprietà ha annunciato che biglietti e abbonamenti subiranno un rialzo e a tal proposito è in corso un sondaggio online riservato agli abbonati del Campionato passato, affinché la Società possa capire quali siano le migliori strategie da adottare.

Il Club è particolarmente attento a ogni costo che grava sulle casse viola. Anche per l'apertura dello stadio per vedere sui maxi-schermi la finale di Praga di Conference League, ad esempio, si è cercato di ridurre al massimo le spese (visto il meteo favorevole alcuni collegamenti elettrici sono stati realizzati con cablaggi con protezione ambientale IP44, in luogo dei più onerosi IP65).

La campagna abbonamenti 2022-23 e la relativa vendita dei biglietti, visti i risultati di presenze, è stata un successo della Proprietà. L'augurio è che l'imminente campagna acquisti, regali al pubblico fiorentino per il 2023-24 le soddisfazioni che merita. La passione non manca, lo dicono i numeri. Attendiamo i risultati.

Dopo quella che potrebbe essere l'ultima stagione al Franchi, se si saranno gettate le basi per una grande Fiorentina, nel Campionato 2024-25 trovare un biglietto al Padovani sarà un'impresa.