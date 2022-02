SPEZIA-FIORENTINA, Viola torna alla vittoria: 1-2 al Picco

Partita sofferta della Fiorentina che a Spezia rischia di lasciare addirittura i tre punti ma alla fine la spunta grazie ad un gol di Amrabat all'89'. Il marocchino, chiamato a sostituire Torreira in cabina di regia, è stato gioia e dolore della partita visto che sull'1-0 viola grazie al gol di Piatek al 42', commette un errore che costa alla Fiorentina il pareggio dell'ex Agudelo al 74'. Ma alla fine si fa perdonare segnando il gol che vale i tre punti.

Fiorentina che, dopo un primo tempo diesel e il rigore stampato sul palo da Piatek al 15' (concesso per fallo di Reca su Gonzalez), nella ripresa sembrava avere in mano la partita con più occasioni per il raddoppio. In particolare con Biraghi che al 69' prende la traversa dal corner e con Piatek e Gonzalez che però non erano riusciti a concretizzare. L'errore di Amrabat però portava al gol di Agudelo che ha fatto prendere fiducia allo Spezia che ha avuto anche l'occasione di raddoppiare con un paio di ripartenze pericolose.

Dopo un altro legno colpito da Biraghi (palo esterno su azione dalla sinistra all'87') arriva però il gol di Amrabat che fa tirare un sospiro di sollievo ai viola che tornano a vincere - dopo il brillante successo in Coppa -anche in campionato, dopo lo stop con la Lazio e il pareggio precedente con il Cagliari. Ci sarà da registrare però qualcosa dal dischetto visto che questo è il terzo penalty consecutivo abagliato in campionato, il quarto su 5 avuti nelle ultime gare. Per piatek è il secondo errore dopo quello di Bergamo, quando ha sbagliato il secondo dei due tirati contro l'Atalanta anche se nell'occasione era riuscito a segnare sul tap-in.