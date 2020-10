SPEZIA-FIORENTINA, La Viola si butta via: 2-2 e "solo" 4 punti

Finisce 2-2 la sfida di Cesena tra lo Spezia e la Fiorentina, una partita che la squadra viola ha buttato letteralmente via dopo il doppio vantaggio ottenuto nei primi 4’, prima con Pezzella al 2’ (colpo di testa da calcio d'angolo) e poi due minuti dopo con Biraghi (diagonale vincente dalla sinistra). Lo Spezia infatti da quel momento sale in cattedra e prima della fine del primo tempo con Verre (che sfrutta un erroraccio di Caceres) fa 1-2 in diagonale. Nella ripresa è un monologo della squadra ligure, coi viola che falliscono almeno due volte il gol del 3-1 in isolati contropiedi (prima con Castrovilli e poi con Ribery) e poco dopo Farias, da poco entrato, fa 2-2 sugli sviluppi di un corner. Forcing viola nel finale, anche con l’ingresso di Callejon e Kouame ma non c’è più tempo. La Fiorentina pareggia, sale a quota 4 punti e rimane nei bassifondi della classifica, esattamente come un anno fa. Nulla, dunque, pare essere cambiato…