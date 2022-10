SPEZIA-FIORENTINA 1-2: RIVIVI IL LIVE DI FIRENZEVIOLA!

17.00 - Con la partita termina qui anche la nostra diretta testuale. Su Firenzeviola.it tutte le voci e le notizie dal post-partita.

16.58 - Un finale al cardiopalma per la Fiorentina che finalmente torna a vincere, lo fa in trasferta e con un gol dell'attaccante al 90'. Partita durissima al Picco per i viola che salgono a 13 punti in classifica ma finalmente possono respirare e mandare via i brutti pensieri con un buon secondo tempo.

90' +7- FINISCE QUI! LA FIORENTINA RITROVA I 3 PUNTI!

90' +5' - Fallo di Maleh al limite e si prende il giallo. Ultima occasione per lo Spezia.

90' +3' - Botta presa da Mandragora e fallo conquistato. Manca poco alla fine, la Fiorentina deve resistere agli ultimi assalti dello Spezia.

90' +2' - Cambio nella Fiorentina: entra Maleh al posto di Ikoné.

90' - Assegnati 5 minuti di recupero.

90' - Azione al cardiopalma della Fiorentina, con Kouame che mette in mezzo per Saponara. Palla che in un rimpallo schizza in porta, Dragowski fa un miracolo ma il pallone torna a Cabral che stoppa il pallone e mette in rete. Fiorentina avanti al Picco!

90' - GOOOOOOLLLLL!!! GOOOOLLLL!!! HA SEGNATO CABRAAAAAALLLL!!!

88' - Cabral! Colpisce bene di testa ma troppo da lontano, Dragowski ci arriva facilmente.

87' - Partita che in questi 10 minuti non si è praticamente mai giocata. Kiwior sta a terra 1 minuto per un colpo appena sfiorato di Kouame.

85' - Mandragora! Tiro dalla distanza potentissimo deviato però da Quarta che evita che il pallone vada verso la porta.

83' - Cambia lo Spezia: entra Hristov al posto di Gyasi.

82' - ESPULSO NIKOLAOU! Intervento killer su Cabral, ma l'arbitro ha dovuto rivederla al VAR...

77' - Doppio cambio nella Fiorentina: entrano Cabral e Terzic, escono Jovic e Dodo.

76' - Terracciano salva ancora! Strelec calcia tutto solo ma trova i guantoni del portiere della Fiorentina, tra i migliori fin qui.

75' - Dodo rischia l'autogol colpendo all'ultimo un pallone buttato in mezzo da Ekdal.

72' - Jovic! Si libera bene di Amian e calcia con il sinistro, ma il pallone finisce fuori di pochissimo!

71' - Sbagliano lo schema i giocatori della Fiorentina con Biraghi che non riesce a calciare la punizione.

70' - Giallo per Amian che sgambetta Kouame al limite dell'area. Era una grandissima occasione per la Fiorentina.

68' - Ancora Ikoné pericoloso con un tiro dal limite che finisce però tra i guanti di Dragowski.

68' - Cambio nello Spezia: esce Holm per Strelec.

66' - Ikoné! Conclusione dalla distanza sulla quale mette la testa Kiwior, che devia in corner.

62' - Cambio anche per la Fiorentina: entra Saponara al posto di Bonaventura.

61' - Giallo per Ekdal che stende Duncan in ripartenza. Entrato bene il centrocampista viola.

60' - Primo cambio nello Spezia: entra Amian al posto di Reca.

56' - Ancora Jovic! Di testa non centra la porta su un bel cross di Kouame.

54' - Jovic! Altra occasione, con il serbo che si libera in area e poi viene contrastato in scivolata al momento del tiro. Ma la Fiorentina si sta facendo vedere in avanti.

53' - Altra occasione sul corner! Batti e ribatti con Dragowski che mette il piede su un cross pericoloso di Bonaventura.

52' - Occasionissima Fiorentina! Doppio tiro, prima di Mandragora e poi di Kouame con il pallone che esce di pochissimo.

48' - Partito meglio ancora lo Spezia, anche se la difesa viola su un cross dalla destra è attenta: Duncan spazza.

45' - SI RIPARTE! Un cambio nella Fiorentina: entra Duncan al posto di Amrabat.

--- INTERVALLO ---

45' +1' - FINE PRIMO TEMPO. Squadre negli spogliatoi sul punteggio di 1-1.

45' - Assegnato 1 minuto di recupero.

45' - Ikoné! Stavolta la giocata è bella, esce in mezzo a due e calcia a colpo sicuro, trovando il salvataggio in extremis di Nikolaou.

44' - Ikoné prova una conclusione dalla distanza ma la spara in curva. Almeno però la Fiorentina si è fatta rivedere in avanti.

42' - Fiorentina che è in difficoltà nell'impostazione di gioco. Nettamente meglio lo Spezia in questi primi quaranta minuti.

38' - La Fiorentina prova a farsi rivedere in avanti con un colpo di testa di Jovic dal limite dell'area che centra Quarta. Nulla di fatto.

37' - Breve controllo al VAR sulla posizione di Nzola che era tenuto in gioco da Kouame. 1-1 a La Spezia.

35' - Rimpallo in area con il pallone che schizza a Nzola tutto solo davanti a Terracciano. All'ennesima occasione l'attaccante dello Spezia non sbaglia: pari al Picco.

35' - PAREGGIA MERITATAMENTE LO SPEZIA. GOL DI NZOLA, MA DIFESA VIOLA DA MATITA ROSSA.

34' - Spezia pericolosissimo su un'azione prolungata che si conclude con l'ennesima parata di Terracciano, stavolta su Agudelo.

32' - Ancora tanti falli in questa fase. Partita molto tesa.

30' - Partita molto fisica e spezzettata. Jovic nervoso tira una spallata evidente ad Ampadu.

29' - Gioco fermo per un colpo a gioco fermo preso da Dodo.

26' - Quarta salva su Gyasi lanciato in area. Quanto soffre dietro la Fiorentina...

24' - Giallo anche per Gyasi su una rovesciata che colpisce sul volto Milenkovic. Già quattro ammoniti nel match.

23' - Nzola! Salva ancora Terracciano su un colpo di testa tutto solo a centro area dell'attaccante dello Spezia. Male anche qui la difesa viola.

21' - Altro giallo per un viola, stavolta Amrabat. Arbitro decisamente severo in questo inizio di stagione.

20' - Giallo per Ikoné che entra male su Agudelo.

20' - Ancora pericolosa la viola con Jovic che non stoppa un cross teso in mezzo.

19' - Palo clamoroso di Jovic! Bella azione con Ikoné che gli rende palla: tiro a botta sicura che però sbatte sul legno, che sfortuna per l'attaccante serbo che aveva calciato molto bene, forse troppo.

18' - Kouame sbaglia in contropiede un passaggio che avrebbe messo Ikoné in porta.

15' - Alla prima occasione, la Fiorentina passa: cross da corner di Biraghi sul primo palo che trova Milenkovic, bravissimo a girare in rete un gran colpo di testa. Viola in vantaggio al Picco!

15' - GOOOOOOOLLL!!!! GOOOOOOLLL!! LA SBLOCCA MILENKOVIC SU CORNER!

13' - La Fiorentina rischia sostanzialmente tutte le volte che lo Spezia attacca. In più ci si mette Quarta con un retropassaggio rischiosissimo per Terracciano. Brutto inizio dei viola.

8' - Prima occasione per la Fiorentina, con Bonaventura che semina il panico ma poi sul cross allontana lo Spezia.

7' - Primo giallo del match per Nikolaou saltato secco da Ikoné.

6' - Milenkovic ancora in grande difficoltà, viene fatto fuori secco da Gyasi in area e l'attaccante bianconero calcia da distanza ravvicinata: Terracciano si oppone e poi la difesa viola riesce a rinviare. Ma che brivido ancora!

3' - Ancora pericoloso lo Spezia con Dodo che chiude da ultimo uomo. C'era posizione di fuorigioco comunque, ma la Fiorentina non ha iniziato bene.

1' - Subito pericoloso lo Spezia! Dormita di Milenkovic che si fa superare di testa da Agudelo, il pallone arriva a Gyasi che calcia da un metro e per fortuna trova l'opposizione di Terracciano. Brivido per i viola.

0' - VIA! SI PARTE AL PICCO! Primo pallone giocato dalla Fiorentina, quest'oggi in completo viola.

15.01 - Partita che comincerà con qualche minuto di ritardo a causa di un problema tecnico all'auricolare dell'arbitro Massa.

Amici e amiche di Firenzeviola.it benvenuti alla diretta testuale di Spezia-Fiorentina, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A. La Fiorentina vuole dare seguito alla vittoria di Conference continuando a segnare, ma davanti avrà lo Spezia di Gotti che non vuole lasciare indietro altri punti per la salvezza. Al Picco va in scena la partita di Vincenzo Italiano, lanciato proprio dai bianconeri liguri e pronto a ripetere quanto fatto lo scorso anno con la vittoria in extremis per 2-1. La Viola non può più perdere punti: restate con noi per tutte le emozioni della sfida!

Queste le formazioni ufficiali.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Dodò, Quarta, Milenkovic, Biraghi; Bonaventura, Amrabat, Mandragora, Ikone, Jovic, Kouame

SPEZIA (3-5-2): Dragowski; Ampadu, Kiwior, Nikolaou; Holm, Ekdal, Bourabia, Agudelo, Reca; Gyasi, Nzola.