SAS-FIO, La Viola crolla al Mapei 3-1: che brividi ora

Brutto e pesantissimo ko per la Fiorentina che al Mapei Stadium contro il Sassuolo crolla nella ripresa per 3-1 dopo il vantaggio al 31’ di Bonaventura e adesso trema, in attesa di sapere cosa accadrà questa sera tra Cagliari e Parma, visto che in ogni caso la zona salvezza da +8 stasera è destinata ad accorciarsi: i viola partono meglio dei padroni di casa, collezionando due palle gol con Castrovilli e Ribery nel primi minuti e poi trovando il meritato vantaggio poco dopo la mezz’ora riuscendo poi a gestire molto bene le sortite offensive della squadra neroverde.

Nel secondo tempo De Zerbi mette i pezzi da 90 (Berardi e Defrel) e nel giro di 3’ ottiene due calci di rigore che Berardi trasforma (male nella prima occasione Dragowski così come Pezzella nella seconda). La firma sul successo dei neroverdi arriva al 75’ con un bel diagonale di Lopez sugli sviluppi di un corner. Inutili per i viola gli ingressi di Eysseric, Callejon, Malcuit e Kouame. Malissimo nel complesso la prova dei viola, che crolla dopo 45’ dignitosi e continua a vedere i fantasmi della retrocessione.