SAMP-FIORE, A Genova arriva il 10° ko: viola sconfitti per 2-1

Al Luigi Ferraris la Fiorentina incappa oggi nella 10a sconfitta in campionato su 22 gare giocate: la Samp, infatti, si impone per 2-1 grazie alle reti di Keita al 31’ e di Fabio Quagliarella al 71’ (lui quando vede viola non perdona). Inutile il momentaneo pareggio di Vlahovic al 37’.

La Fiorentina parte meglio e dopo aver fallito due buone chances con Castrovilli (oggi molto male, al pari di Dragowski e Kouame) subisce alla mezz’ora il vantaggio della Samp che con Keita sblocca il match sugli sviluppi di un corner. La Viola reagisce e al 37’ fa 1-1 con l’ottavo gol stagionale di Vlahovic che sfrutta una corta respinta di Audero dopo una bella punizione di Pulgar (gol assegnato grazie al Var e alla goal line technology).

Nella ripresa i viola hanno subito due clamorose occasioni per il 2-1 (prima Pezzella mette fuori da distanza ravvicinata e poi Bonaventura al volo manda fuori di poco) ma al 71’ sull’asse dei due nuovi entrati Candreva-Quagliarella la Samp torna avanti. Inutile il forcing finale della squadra di Prandelli (che ha effettuato i primi cambi all’81’) che sfiora due volte il pari, prima con Biraghi e poi con Milenkovic al 95’.

Fiorentina dunque sempre più giù, al 16° posto. Ed è solo grazie al ko del Cagliari che la zona retrocessione resta per sua fortuna a sette punti di distanza. Ma con Spezia e Udinese servirà un cambio di marcia netto.