SAMP-ACF 4-1, Notte fonda, fallito il match point

Notte fonda a Marassi per la Fiorentina di Vincenzo Italiano che fallisce il match point europeo sprofondando contro la Sampdoria per 4-1. I viola hanno trovato molte difficoltà ad entrare in partita e di fatto è come se non fossero mai entrati. Due gol per tempo per la squadra di casa, che ha sbloccato la partita dopo un quarto d'oro grazie a Ferrari. Il raddoppio arriva con Quagliarella e a fine primo tempo la Samp va negli spogliatoi con un doppio vantaggio. Nella seconda frazione la storia non cambia: la Fiorentina non riesce a cambiare marcia e la Samp cala prima il tris con Thorsby e il poker in seguito con Sabiri. Gol della bandiera per la Fiorentina da parte di Nico Gonzalez su rigore: conta solo a livello personale dato che raggiunge quota sei gol diventando così il capocannoniere gigliato. I viola restano inchiodati al settimo posto con 59 punti a pari punti con l'Atalanta. Adesso la Fiorentina si trova costretta a giocarsi una possibile qualificazione europea all'ultima giornata di campionato contro la Juventus.