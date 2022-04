SAL-FIO, La Viola si fa male da sola e va ko 2-1

La Fiorentina butta via da sola una partita che aveva rimesso in piedi (pur con tante difficoltà e con una prova a tratti largamente insufficiente) perdendo 2-1 all’Arechi contro la Salernitana dopo il clamoroso regalo di Igor che al 79’ ha recapitato in area piccola il pallone sui piedi di Bonazzoli che ha riportato i granata in vantaggio dopo il momentaneo pareggio di Saponara, arrivato alla luce del vantaggio dei padroni di casa con Djuric al 9’.

Una partita nel complesso giocata male dai viola, apparsi timidi e molli per tutta la prima mezz’ora del match (almeno quattro le occasioni, oltre al gol, per la squadra di Nicola) ma tuttavia bravi - con i cambi operati da Italiano a inizio ripresa - a rimetterla in piedi. Dopo 1-0 dei primi 45’ (gol di Djuric su calcio d’angolo), la Viola ha mandato in campo Odriozola, Saponara e Piatek e a stretto giro di posta è arrivato il pari sull’asse dei primi due entrati, con il cross dello spagnolo e l’1-1 messo a segno dall’ex Empoli in girata.

La Fiorentina da allora è cresciuta ma quando sembrava che da un momento all’altro potesse arrivare il vantaggio viola (la Salernitana, con l’ingresso di Ribery, si è di fatto bloccata) Igor con errore clamoroso ha regalato il pallone in piena area piccola a Bonazzoli che si è girato e ha trafitto per la seconda volta Terracciano: un regalo pazzesco che da allora ha condannato i viola, vicini al pari solo in pieno recupero con un diagonale del solito Odriozola su cui nessuno però è riuscito a mettere in gol. Un ko umiliante per la Fiorentina, che non sfrutta il passo falso della Roma ieri a San Siro.