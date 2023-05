SAL-FIO, Botta e risposta continui: all'Arechi finisce 3-3

FirenzeViola.it

Termina qui la gara valida per la 33^ giornata di Serie A tra Salernitana e Fiorentina: 3-3 il risultato finale. Un secondo tempo ricco di gol, con botta e risposta continui, rispettivamente di granata e gigliati. Ha iniziato la squadra campana, che al cinquantottesimo minuto è tornata in vantaggio con Dia, a cui ha replicato Ikoné al settantesimo. Poi ancora Salernitana in rete su rigore provocato all’ottantesimo da Terracciano e ottimamente trasformato dal solito Dia. Infine Biraghi ha chiuso le marcature con una splendida punizione al minuto ottantaquattro. Tra gli ammoniti della ripresa, per la Fiorentina, si segnala Quarta che era diffidato e salterà la sfida di domenica contro il Napoli.