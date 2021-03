ROCCO SERVE SUBITO A FIRENZE PER DARE LA SCOSSA. AIUTO, LA FIORENTINA ORA RISCHIA DAVVERO LA SERIE B. CALENDARIO DURISSIMO, TUTTI UNITI PER VINCERE A BENEVENTO. TORNANO RIBERY E KOUAME’, OTTIMISMO PER CASTRO E AMRABAT

Fossi Rocco Commisso prenderei il primo aereo utile e mi precipiterei a

Firenze. La situazione è drammatica, la Fiorentina non riesce più a vincere

e il calendario fa paura.



Meglio dire le cose come stanno, duramente. E’ l’ora di mettere tutti

davanti alle loro responsabilità perché di positivo e di ottimistico da

sbandierare come è stato fatto anche domenica sera, in giro non c’è davvero

più niente.



La realtà fa male, ma a volte aiuta: non aver battuto il Parma può

diventare devastante. Il punto sia benedetto, ma ne mancano due perché la

squadra di D’Aversa era l’ultima alla portata della Fiorentina al Franchi.

Dopo arriveranno Milan, Atalanta, Juve, Lazio e Napoli tutte in corsa per

scudetto o Champions League: questa Fiorentina con chi potrà fare punti?



Contro il Parma ha fatto impressione vedere una squadra che non solo non

riesce a far gioco e si sapeva da sempre, ma non è capace neppure di

difendere il vantaggio da palla inattiva contro una formazione modesta,

disperata, virtualmente retrocessa, che non vince da novembre e nelle

ultime gare s’era fatta rimontare due gol da Udinese e Spezia.



Per questo dico che servirebbe Rocco, la sua energia, la sua grinta,

l’esempio di un uomo che ha scalato montagne per arrivare al successo e qui

c’è davvero una montagna da scalare. Rocco nel momento decisivo può

diventare quella scossa che nessuno ha saputo dare a questo gruppo spento,

impaurito e ormai incapace di reagire. Rocco è il presidente e dentro a uno

spogliatoio la presenza del presidente fa sempre tanto.



Non c’è riuscito Prandelli, con la sua esperienza e il suo carisma, a

cambiare il corso della stagione. Chi altro potrebbe riuscirci in extremis

se non Rocco?



Ormai non si tratta più di far calcio bene o male, si tratta di raschiare

il barile di tutte le energie fisiche e nervose, di fare gruppo e Rocco

potrebbe essere l’ultima carta da autogiocare. Lui e solo lui perché è

chiaro da tempo che questa società non sa fare calcio, non funziona, chi ha

le deleghe per guidarla non ha esperienza, i suoi fidati collaboratori

ancora meno.



L’errore è stato mettere in mano la Fiorentina a chi non conosce il calcio

italiano e se è facile dirlo ora (stanno arrivando a questa conclusione

anche i Leccanti e quelli del club dell’hamburger), c’eravamo permessi di

dirlo mesi e mesi fa, quando abbiamo cominciato a sentire i primi

scricchiolii. Critiche costruttive, ma sapete come è andata a finire.



E adesso? Spero che Rocco nel frattempo abbia avuto modo di riflettere,

abbia capito che quello che partiva da Firenze per arrivare nel New Jersey

era solo una verità che faceva comodo. Quindi una falsità.



La realtà, purtroppo, è drammaticamente diversa. E’ questa. E siccome c’è

ancora spazio e tempo (poco, ma c’è) per reagire, mettere in campo tutte le

forze e valutare le possibilità è un obbligo. Poi Rocco, se vorrà ripartire

con ambizioni diverse, dovrà cambiare tutta la catena di comando, ma avremo

modo e tempo per parlarne, questo è solo il momento di cercare un’ultima

compattezza. Anche in questa direzione, della compattezza, sono stati

commessi molti errori di comunicazione. Non si attacca pubblicamente una

squadra già in difficoltà per problemi suoi e la società Fiorentina

purtroppo l’ha fatto. Le cose negative, i confronti, devono restare negli

spogliatoi. Andava impedita anche la manifestazione dei tifosi di sabato

scorso visto che la Fiorentina con i club organizzati intrattiene rapporti

molto buoni, a naso non doveva essere difficile intervenire come è stato

fatto altre volte. Questi giocatori non rendono per mille ragioni, sono

impauriti e bloccati, ma si impegnano. Sono entrati in una negatività più

grande di loro e adesso deve essere la società a prendersi tutte le

responsabilità e riconoscere gli errori, a fare da ombrello, per provare a

tirarsi fuori dalle sabbie mobili. Per uscirne tutti assieme, come ha

twittato ieri Ribery.



Per fortuna adesso l’hanno capito, pare che Joe Barone domenica sera abbia

detto proprio questo, tutti uniti sulla stessa barca, sperando che ci sia

ancora il tempo per salvare il salvabile.



Sabato a Benevento la Fiorentina dovrà vincere a tutti i costi. Se fate una

tabella delle ultime dodici giornate, senza i tre punti di sabato salvarsi

diventerebbe roba da mani nei capelli. Ho detto delle cinque gare

proibitive in casa, ma fuori restano Benevento, Genoa, Sassuolo, Verona,

Bologna, Cagliari e Crotone, quattro sono squadre in lotta per non

retrocedere come la Fiorentina. Poi c’è il Verona con Juric avvelenato per

la bocciatura estiva e il Sassuolo unico che potrebbe non avere più

obiettivi. All’ultima il Crotone che potrebbe essere retrocesso, è vero, ma

il calendario resta proibitivo.



Comunque il problema principale è sempre la Fiorentina, se la squadra non

cresce, tutte le altre elencate giocano meglio e fanno paura, non resta che

pensare gara dopo gara, a fare risultati anche sporchi. Un punto qua e uno

là, alla fine forse ne potrebbero bastare ancora dodici. Vedremo.



Il Benevento all’andata ha vinto al Franchi nella “prima” di Prandelli, ma

nelle ultime settimane sta faticando un po’ di più. Soprattutto in casa ha

fatto risultato pieno soltanto due volte. Per la Fiorentina è l’ultima

opportunità vera per ripartire, con la classifica corta e una rivale

diretta, tre punti sarebbero ossigeno purissimo. E in ballo c’è anche il

futuro di Prandelli che ha l’appoggio assoluto della società, ma non credo

sarebbe ancora difendibile se a Benevento non facesse risultato pieno. A

quel punto, Iachini o non Iachini, qualche tentativo disperato andrebbe

fatto, è nelle cose del calcio. Ma speriamo di no, speriamo che si possa

finalmente invertire la rotta.



Sabato torna Ribery e lui deve diventare il trascinatore, è il punto di

riferimento in campo e fuori, con lui questa squadra può ritrovare un

minimo di coraggio e personalità. Ma quasi sicuramente saranno convocabili

anche Kouamè e Amrabat (ha una botta), con la speranza di recuperare pure

Castrovilli se non dall’inizio almeno per la panchina. Ieri ha ricominciato

ad allenarsi, buon segno, ma ne sapremo di più nei prossimi giorni. A

Benevento i giocatori di qualità saranno fondamentali perché è ipotizzabile

che Inzaghi faccia una gara difesa e contropiede. E con gli spazi chiusi la

qualità è fondamentale.