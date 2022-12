RANGHI QUASI AL COMPLETO E IL MERCATO DI GENNAIO DIETRO L'ANGOLO: PRECEDENZA ALLE USCITE

Giusto Zurkowski e chiaramente Amrabat che domani affronta la Francia nella semifinale del mondiale, poi in zona campini Vincenzo Italiano ha già ritrovato tutti i suoi calciatori. Con il rientro in città di Nico Gonzalez e del duo serbo Milenkovic-Jovic resta solo il polacco a doversi ancora ripresentare dopo la sosta, e c’è da scommettere che il suo ritorno a Firenze sia semplicemente un passaggio. E’ proprio lui d’altronde a rappresentare la principale pedina di scambio per i viola nel corso del mercato di gennaio, quando per inciso saranno proprio gli scambi a farla da padrone.

Del resto non è difficile immaginare quali e quante difficoltà economiche dovranno affrontare i vari club (in particolar modo vien da pensare a quelli che hanno fatto di tutto per chiedere la rateizzazione delle imposte dovute entro fine anno) così come la maggior parte dei recenti affari è lì a testimoniare una modalità sempre più sfruttata in serie A. Dunque in casa viola osservare la lista delle pretendenti a Zurkowski anticipa svariati scenari, che riguardino Sabiri visto l’interesse della Sampdoria o lo stesso Dominguez del Bologna.

E’ vero che la destinazione empolese sarebbe la più gradita per Zurkowski, ma soprattutto i rossoblu sembrano i più interessati pure agli altri partenti viola. A Motta non dispiacerebbero infatti nè Terzic né Maleh, e se sul terzino difficilmente la Fiorentina aprirà a una cessione, sul centrocampista ci sono margini di confronto, magari per un duplice prestito da portare fino a fine stagione.

Nella lista per Zurkowski va inserita anche la Salernitana, a sua volta alle prese con l’infortunio di Sepe e quindi in cerca di un portiere che potrebbe essere Gollini, quanto a Benassi (ma pure a Ranieri) è da registrare un primo sondaggio del Cagliari. Tutti tavoli di confronto che verranno aperti presto, a mondiale concluso e per quanto riguarda la Fiorentina anche al rientro di un Amrabat da tenere al riparo delle mille voci in arrivo da mezza Europa. Scenari di cui tener conto, come i tanti altri destinati a concretizzarsi nelle prossime settimane, prima che sia possibile far maggior chiarezza sulle piste in entrata, che riguardino un trequartista o un esterno come Boga di recente tornato d'attualità per i tempi dettati dai recuperi di Nico Gonzalez e Sottil.